Terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı

7 saat önce

MARDİN'de sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltında alındı.

Terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı, System.String[]

MARDİN'de sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltında alındı.

Mardin ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarına bağlı komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Kapan-1' operasyonu kapsamında terör örgütüne yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çetin' özel birlik operasyonu düzenlendi.

Güvenlik güçlerince, 'Savur' ve 'Gap-Ruha' kırsalındaki operasyon bölgesinde yapılan aramada 3 farklı noktada taşlar arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu, kablo, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda, terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:59 Kaynak: DHA
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