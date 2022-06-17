Polis, "beyaz gecelerin" yaşandığı Stockholm'de, projeksiyonla duvara görüntü yansıtabilmek için yerel saatin 23.30'u geçmiş olması gerektiğini, bu saatte herhangi bir yetkilinin bulunmamasını fırsat bilen kişilerin, pazartesi günü korsan bir eylem yapmış olma ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

İsveç, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Terör örgütü PKK'nın İsveç'te binalara elebaşının ve örgüt paçavrasının resmini yansıttığı iddiası - Son Dakika

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