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Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kız çocukları jandarmaya sığındı

5 saat önce

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kız çocukları jandarmaya sığındıANKARA - Şırnak'ta 1,5 ay önce kaçırılarak terör örgütü PKK'nın mağarasına götürülen 18 yaşından küçük 2 kız çocuğu, terör örgütünden kaçarak jandarmaya sığındı.

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kız çocukları jandarmaya sığındı

ANKARA - Şırnak'ta 1,5 ay önce kaçırılarak terör örgütü PKK'nın mağarasına götürülen 18 yaşından küçük 2 kız çocuğu, terör örgütünden kaçarak jandarmaya sığındı.

Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan "Çiçek" ve "Toprak" rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgütü PKK'dan nasıl kaçtıklarını sığındıkları jandarmaya anlattı. Kızı çocukları "Çiçek" ile "Toprak", yaylada ailelerinin yanından terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldıklarını belirterek, götürüldükleri dağlık bir arazide, aç ve susuz bırakıldıklarını anlattı. Teröristlerin ailelerine ve devlete zorla silah doğrultmalarını istediklerini anlatan kız çocukları teröristlerin söylediklerini kabul etmedikleri söyledi.

Yaklaşık 5 gün önce yine işkence gördükten sonra kaçmayı kafaya koyduklarını anlatan çocuklar, "Ailemizin ve kendimizin onurunu ve namusunu korumak için terör örgütünden kaçtık" dedi.

Şırnak, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:17 Kaynak: İHA
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PKK'nın kaçırdığı kız çocukları jandarmaya sığındı
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