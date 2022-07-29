İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi oldukları değerlendirilen şüphelilerin, kırsal kadroya katılım sağlamak için faaliyet yürüttüğü belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'nün bugün yaptığı operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin, adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gençlik, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 11 GÖZALTI - Son Dakika

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