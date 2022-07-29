İSTANBUL-İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 11 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 11 GÖZALTI

29.07.2022 10:29

TERÖR Örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katılım sağlamaya çalıştıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

TERÖR Örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katılım sağlamaya çalıştıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi oldukları değerlendirilen şüphelilerin, kırsal kadroya katılım sağlamak için faaliyet yürüttüğü belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bugün yaptığı operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin, adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller bulunduğu belirtildi.

Görüntü dökümü

-----------------------(Emniyet kamerası)-Operasyondan görüntüler-Adreslerde yapılan aramalar ve şüphelilerin gözaltına alınması


YORUMLAR
500
Eski Nijer Başbakanı Algabid, İslam İşbirliği Gençlik Forumunu ziyaret etti Eski Nijer Başbakanı Algabid, İslam İşbirliği Gençlik Forumunu ziyaret etti 'Anadoluyuz Biz Projesi' ile Çanakkale'den gelen öğrenciler Bilecik'i gezdi 'Anadoluyuz Biz Projesi' ile Çanakkale'den gelen öğrenciler Bilecik'i gezdi Çanakkaleli öğrenciler Osmaneli'ye hayran kaldı Çanakkaleli öğrenciler Osmaneli'ye hayran kaldı
Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gençlik, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 11 GÖZALTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:26 Galatasaray'da dünyaca ünlü 10 numara gündeme geldi
13:12 Putin'den Erdoğan'a 'tahıl koridoru' jesti! Türkiye'ye yatırım için 15 miyar dolar göndereceği belirtildi
13:00 Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor
12:38 MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi
12:11 Avustralya'da bir vücut geliştirme fenomeni, çocuğunun yanında verdiği müstehcen pozu paylaşınca veliler ayaklandı
12:09 Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima parlamentoda: Başörtüsünü gururla takın
11:59 Bu yüksek maaşı kim ödeyecek? Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tutkusu nedeniyle İngiltere'yi terk ediyor
11:52 Lama'yı sevmek isteyen kadın suratına tükürük yedi: Ya bu hayvanlar tükürmeye dün mü başladı?
11:46 Kamuda yeni bir döneme girildi! Memurların sakal bırakması artık serbest
11:29 Yılan uzmanını bile korkutan yılanın yepyeni bir tür olduğu belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 13:31:21. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 11 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement