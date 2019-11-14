Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK'nın kullandığı mühimmat deposu imha edildi - KUZEY
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Terör örgütü PKK'nın kullandığı mühimmat deposu imha edildi - KUZEY

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nde terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağaradaki mühimmat deposu imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nde terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağaradaki mühimmat deposu imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, deponun imha edildiği anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

Terör örgütü PKK'nın kullandığı mühimmat deposu imha edildi - KUZEY

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:50 Kaynak: AA
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