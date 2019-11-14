Terör örgütü PKK'nın kullandığı mühimmat deposu imha edildi - KUZEY

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nde terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağaradaki mühimmat deposu imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, deponun imha edildiği anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.