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Terör örgütü PKK'nın kullandığı mühimmat deposu imha edildi - KUZEY
7 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nde terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağaradaki mühimmat deposu imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:50 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nde terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağaradaki mühimmat deposu imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, deponun imha edildiği anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.
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