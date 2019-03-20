Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü PKK'nın Sözde Çukurova Sorumlusu Yakalandı

Terör Örgütü PKK'nın Sözde Çukurova Sorumlusu Yakalandı

1 saat önce

Mersin'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütün sözde Çukurova sorumlusu gözaltına alındı.

Terör Örgütü PKK'nın Sözde Çukurova Sorumlusu Yakalandı, System.String[]
Mersin'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütün sözde Çukurova sorumlusu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye'deki yapılanmalarıyla ilgilenen sözde Çukurova sorumlusu İ.M.A'yı takibe aldı. Ekipler, merkez Akdeniz ilçesinde düzenledikleri operasyonda, zanlıyı yakaladı.

İ.M.A, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:32 Kaynak: AA

Mersin, PKK, Çukurova, Güncel
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