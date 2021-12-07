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Terör örgütü PKK'nın sözde "eyalet" sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Terör örgütü PKK'nın sözde "eyalet" sorumlusu etkisiz hale getirildi

07.12.2021 08:45
Terör örgütü PKK'nın sözde "eyalet" sorumlusu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Uzun zaman, çok titiz çalışma… Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin."

Bu arada İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili açıklama yapıldı.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Hacılar köyünde PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisine istinaden operasyon gerçekleştirildi.

İnsansız hava aracı destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi.

Operasyonda 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ferhat Tunç, Şanlıurfa, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'nın sözde 'eyalet' sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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