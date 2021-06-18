Terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı kırsalı sorumlusu" terörist, MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan teröristin 2015 yılında terör örgütü PKK\KCK'ya katıldığı aktarılan açıklamada, Irak 'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin Erzurum- Karayazı ilçesi kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösterdiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK'lı " Şiyar Erzurum" kod adlı terörist İslam Biliz'in, MİT ve jandarmanın Ermenistan yakınındaki Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyonla yakalandığı belirtildi.

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