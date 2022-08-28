Terör örgütü PKK'nın talimatıyla ormanları cayır cayır yakacaktı! Emniyetin çalışmasıyla Antalya'da yakalandı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'nın talimatıyla ormanları cayır cayır yakacaktı! Emniyetin çalışmasıyla Antalya'da yakalandı

28.08.2022 14:31

Bölücü terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yakma hazırlığında olan bir şahıs, emniyet ekiplerince Antalya'da yakalandı. İkametinde sülfürik asit bulunan şüpheli, "Devran-Rojhat" kod adlı PKK'lı teröristin direktifiyle ormanı yakacağını itiraf etti.

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Ahmet K. isimli bir şahsın PKK propagandası yaptığı, sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet ekipleri şahsı izlemeye başladı.

SÜLFÜRİK ASİT SİPARİŞ ETTİ

Yapılan çalışmalarda; Kayseri'den Antalya'ya gelen ve buraya yerleşerek inşaatta çalışmaya başlayan şahsın internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, siparişi Antalya'da kargodan teslim aldığı belirlendi. Finike ilçesinde gözaltına alınan şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Şahsın ifadesinde; "Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği 'Devran-Rojhat' kod adlı örgüt mensubunun kendisiyle irtibata geçtiği, Antalya'da muhtelif yerlerde yangın çıkarma talimatı verdiği, örgüt mensubunun bu amaçla kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video/materyal gönderdiği, eğer yakalanmamış olsaydı orman yakma eylemini gerçekleştirmiş olacağını" söylediği belirtildi. Gözaltındaki şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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PKK talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığındaki şüpheli yakalandı PKK talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığındaki şüpheli yakalandı PKK'nın Antalya'da orman yakma talimatı verdiği şüpheli yakalandı PKK'nın Antalya'da orman yakma talimatı verdiği şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Antalya, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK'nın talimatıyla ormanları cayır cayır yakacaktı! Emniyetin çalışmasıyla Antalya'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın talimatıyla ormanları cayır cayır yakacaktı! Emniyetin çalışmasıyla Antalya'da yakalandı - Son Dakika
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