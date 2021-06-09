Üye Girişi
Terör örgütü PKK operasyonu (2) - Son Dakika

Terör örgütü PKK operasyonu (2)

09.06.2021 10:43

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Bahçelievler, Beyoğlu ve Beykoz başta olmak üzere 8 ilçedeki 11 adreste 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu bazı şüpheliler yakalandı.

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

Terör örgütü PKK operasyonu (2)
Terör örgütü PKK operasyonu (2)
Terör örgütü PKK operasyonu (2)
Terör örgütü PKK operasyonu (2)

Hisarcık, Beyoğlu, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK operasyonu (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı 12:11 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak 12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek 12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor 11:52 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına 11:32 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış
Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında 11:06 Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu 10:42 Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir
12:14 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi
12:10 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
12:10 Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim
12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek
11:51 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
11:43 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı
11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Kıskançlıktan gözü dönen adam sevgilisini darbettikten sonra kendini balkondan atmaya çalıştı Kıskançlıktan gözü dönen adam sevgilisini darbettikten sonra kendini balkondan atmaya çalıştı         
12:25
Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi         
12:15
Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim         
12:10
Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi         
12:06
Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı         
12:01
Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu         
11:44
Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun         
11:32
Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi         
11:03
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 12:29:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü PKK operasyonu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement