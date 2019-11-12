Terör örgütü PKK ortalığı kana bulayacaktı
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet anti-tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet anti-tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/ YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Ceza Kanunda büyük düzenleme geliyor: Terör, cinsel taciz ve mükerrer suçlarda mahkumlar 4/3 yerine 3/2 yatacak İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor