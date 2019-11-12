Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK ortalığı kana bulayacaktı
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Terör örgütü PKK ortalığı kana bulayacaktı

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet anti-tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet anti-tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/ YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Terör örgütü PKK ortalığı kana bulayacaktı

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
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