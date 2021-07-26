Terör örgütü PKK Peşmerge güçlerine saldırdı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) terör örgütü PKK'nın IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerine saldırı düzenlediği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) terör örgütü PKK, IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerine saldırdı. Peşmerge güçleri Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, terör örgütü PKK üyelerinin Erbil yakınlarındaki Behma ve Halifan bölgeleri arasındaki Peşmerge noktasına ateş açtığını kaydetti. Peşmerge güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini belirten Eminki, saldırıda hasar meydana geldiğini söyledi ancak ne tür bir hasar olduğu, yaralı ya da can kaybı olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

Terör örgütünün daha önce de Peşmerge güçlerine saldırdığını hatırlatan Eminki, Peşmerge'nin kendi topraklarında bulunduğunu ve herhangi bir saldırıya karşılık vereceğini vurguladı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)