Terör örgütü PKK/PYD Cebel kampını vurdu
1 saat önce
Terör örgütü PKK/PYD, Cerablus'ta bulunan Cebel kampını vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:25 Kaynak: İHA
Terör örgütü PKK/PYD, Cerablus'ta bulunan Cebel kampını vurdu.
Terör örgütü PKK/PYD, Barış Pınarı Harekatı sonrası Cerablus'a saldırmaya başladı. Terör örgütü PKK/PYD, Cerablus'ta bulunan Cebel kampını roketlerle vurdu. Kampta büyük hasar meydana gelirken terör örgütünün kent merkezini de roket attığı kaydedildi. - CERABLUS
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