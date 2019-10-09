Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK/PYD Cebel kampını vurdu
Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/PYD Cebel kampını vurdu

Terör örgütü PKK/PYD Cebel kampını vurdu

1 saat önce

Terör örgütü PKK/PYD, Cerablus'ta bulunan Cebel kampını vurdu.

Terör örgütü PKK/PYD Cebel kampını vurdu, System.String[]

Terör örgütü PKK/PYD, Cerablus'ta bulunan Cebel kampını vurdu.

Terör örgütü PKK/PYD, Barış Pınarı Harekatı sonrası Cerablus'a saldırmaya başladı. Terör örgütü PKK/PYD, Cerablus'ta bulunan Cebel kampını roketlerle vurdu. Kampta büyük hasar meydana gelirken terör örgütünün kent merkezini de roket attığı kaydedildi.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Cerablus, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:40 Kaynak: İHA
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