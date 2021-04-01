Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerden A.K'nin, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı öğrenildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda PKK zanlıları A.K ve Irak uyruklu K.H ile Y.G'yi yakaladı.

Güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmada, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede, 3 şüphelinin Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığını tespit etti.

Edirne 'de, yasa dışı yollardan Yunanistan 'a gitmek isteyen 2'si terör örgütü PKK zanlısı, 3 kişi gözaltına alındı.

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