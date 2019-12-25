Terör örgütü PKK şüphelilerine hapis istemi - Son Dakika
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Terör örgütü PKK şüphelilerine hapis istemi

7 saat önce

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 7'si tutuklu 25 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Terör örgütü PKK şüphelilerine hapis istemi, System.String[]

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 7'si tutuklu 25 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen 7'si tutuklu 25 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, zanlıların parti ve dernek faaliyetleri adı altında legal görünümlü illegal faaliyetler yürüttükleri belirtildi.

Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler elde edildiği aktarılan iddianamede, "Şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, ülke genelinde legal görünümlü organizasyon adı altında 'kırsala katılım' ve 'örgütlenme' faaliyetleri içerisinde oldukları ve söz konusu örgütsel faaliyetlere yönelik gerçekleştirilmesi muhtemel operasyonların önüne geçmek amacıyla bahse konu organizasyonların, HDP gençlik meclislerini legal zırh/paravan olarak kullanmaya başladıkları ve örgütle hiyerarşik bağlantı kurdukları, sürekli çeşitli ve yoğun faaliyetler sergileyerek örgüte üye oldukları, bu suretle üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede savunmalarına yer verilen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerini istedi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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