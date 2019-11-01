Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı
7 saat önce
Edirne'de sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:42 Kaynak: AA
Edirne'de sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Bosnaköy köyü yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde A.E'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
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