Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı
Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı

Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı

7 saat önce

Edirne'de sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı, System.String[]

Edirne'de sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Bosnaköy köyü yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde A.E'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.


Terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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