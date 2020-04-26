Son Dakika › 3. Sayfa › Terör örgütü PKK Suriye'de sözde Ermeni soykırımını andı - Son Dakika
Terör örgütü PKK Suriye'de sözde Ermeni soykırımını andı
6 saat önce
Terör örgütü PKK/YPG'ya bağlı Ermeni kökenlilerin de aralarında olduğu terörist bir grup, Suriye'de bir köyde sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenledi.
Terör örgütü PKK/ YPG'ya bağlı Ermeni kökenlilerin de aralarında olduğu terörist bir grup, Suriye'de bir köyde sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenledi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçtiğimiz sene 1915 yılı olaylarına dair Ermeni iddialarının yıl dönümünde aralarında Ermeni kökenli unsurların da olduğu sözde tabur kurduğunu ilan eden terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Tal Tamir kırsalındaki bir köyde sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenledi. Kuruluşunda yaklaşık 90 teröristin bulunduğu sözde taburun Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde konuşlanacağı belirtilmişti. Kuruluş toplantılarını Azerbaycanlı Türklerin katliamlarında yer alan ve daha sonra ASALA'da faaliyet yürüten Levon Ekmekçiyan, Monte Melkonyan ile Osmanlı dönemindeki Ermeni çetecilerden Kevork Çavuş, Andranik Ozanyan ile terör örgütü TKP/ML TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya ve Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bir odada yapan teröristlerin terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılara katıldıkları belirlenmişti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 03:32 Kaynak: İHA
Son Dakika Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti Fatma Şahin, Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı 52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı "Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi 2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak 100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti Terör örgütü PKK/YPG'den 'koronavirüs' kara propagandası