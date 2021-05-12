Terör örgütü PKK tarafından evladı dağa kaçırılan Tuncelili annenin gözyaşı 6 yıldır dinmiyor - Son Dakika

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşayan Güllü Turan, terör örgütü PKK mensuplarınca 6 yıl önce kandırılarak zorla dağa kaçırılan evladına kavuşacağı günü umutla bekliyor.

Kentte 2015 yılında lise öğrencisiyken HDP Tunceli İl Başkanlığı binasına giden ve burada kandırılarak PKK/KCK terör örgütüne katılan Alev Turan'ın annesi Güllü Turan, yıllardır görmediği kızıyla bir araya geleceği günün hayalini yaşıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine de katılan anne Turan, evinde kızının fotoğrafları ve birkaç eşyasıyla teselli bulmaya çalışıyor.

Evladının fotoğrafına her baktığında gözyaşlarına boğulan anne Turan, kızının bir an önce güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyor.

Güllü Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, evladının 2015 yılında kandırılarak zorla dağa kaçırıldığını ve o günden bu yana yolunu gözlediğini söyledi.

Evladını 6 yıldır aradığını ve herhangi bir iz bulamadığını belirten Turan, şöyle konuştu:

"2015 yılında kızım okuldaydı ve cuma günüydü. Bekledim kızım gelmedi. Birinci arabayı bekledim gelmedi. İkinci arabayı bekledim kızım yok. O gece uykum gelmedi, yatamadım. Yavrumu, kuzumu bekledim.

Sabah olunca babası Tunceli merkezdeki okuluna gitti. Okuldakiler eşime 'kızınız eve gelmiş' dedi. Biz de 'kızımız eve gelmemiş' dedik. Ondan sonra ortalığa düştük. Oraya başvurduk buraya başvurduk. Duyduk ki HDP Tunceli İl Başkanlığı binasına girmiş."

Turan, eşinin HDP binasına giderek kızını sorduğunu, burada görüştükleri bir kadının, kızlarının gelmediğini söylediğini ifade ederek,"Eşim de 'buraya gelmiş' dedi ve bize karakolun yolunu gösterdiler. İşte bulamadık bir türlü. Sonra duyduk ki kızımı HDP Kobaniye yollamış. Allah onların bin belasını versin. Allah onların cezasını versin. Allah onları kahretsin. Ne istediler evladımızdan, ne istediler kuzumdan, ne istediler fakir fukaranın çoluk çocuğundan?" diye konuştu.

Anneler Günü'nü ve bayramları kızından uzakta buruk geçirdiğini dile getiren Turan, "Ben yavrumu özlemişim, ben yavrumun sesini özlemişim, ben yavrumun kokusunu özlemişim. Yine bayram geldi. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bayram geldi geçti. Ben sana hasretim. Ben senin sesini duymak istiyorum. Sesimi duyarsan, beni izlersen, bana acırsan yuvana dön Alev'im ne olur." dedi.

"Kızım onların elinden kaç gel, devletimizin adaletine teslim ol"

Çocukları dağa kaçırılan annelere de çağrıda bulunan Turan, şunları kaydetti:

"Kimin evladı dağda ise gelsinler birlik olalım. Evladımızı arayalım, evladımızı bulalım. Ben kızımı bulana kadar da bu mücadelemden vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim. Kızım onların elinden kaç gel, devletimizin adaletine teslim ol. Alev'im onlar seni büyütmedi, onlar seni beslemedi, onlar seni yetiştirmedi, onlar senin beşiğini sallamadı sana acısınlar. Sana acıyan benim Alevim, sana acıyan benim kuzum. Yeter ki sen devletimize güven gel teslim ol. Seni affederler."