Üye Girişi
Terör örgütü PKK, Türk güvenlik güçlerine bazı NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırdı - Son Dakika

Terör örgütü PKK, Türk güvenlik güçlerine bazı NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırdı

13.08.2021 16:19
Terör örgütü PKK, Türk güvenlik güçlerine bazı NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırdı, System.String[]

Bölücü terör örgütü PKK'nın, Amerikan, İsveç, Fransız-Alman ortak üretimi anti-tank roketlerini Türkiye'ye karşı kullandığı belirlendi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın, Amerikan, İsveç, Fransız-Alman ortak üretimi anti-tank roketlerini Türkiye'ye karşı kullandığı belirlendi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK, İsveç üretimi AT-4, Amerikan menşeli TOW ile Fransız-Alman üretimi MILAN anti-tank roketleriyle, Suriye, Irak'ın kuzeyi ve Türkiye'de güvenlik güçlerine saldırılar düzenledi.

Terör örgütü tarafından 2017-2021 yıllarında güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 40'ın üzerinde AT-4 ve MILAN anti-tank mühimmatı kullanıldığı tespit edildi.

Bu silahlar, PKK'ya yönelik operasyonlar sonrası ele geçirildi, tek tek fotoğraflandı, seri numaraları not edildi. Çekilen fotoğraflarda silahların seri numaraları net şekilde okunabiliyor.

NATO üyesi ülkelerin ürettiği bu tür silahların bir terör örgütünün eline nasıl geçtiği sorusu uzun zamandır yanıt bekliyor.

Güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ile ele geçirilen anti-tank mühimmatı şöyle :

"- 2 Kasım 2017'de Şırnak'taki Bestler Dereler bölgesinde bir MILAN anti-tank roketi,

11 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş bir 4 AT-4 anti-tank roketi,

15 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş bir AT-4 anti-tank roketi,

23 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş bir AT-4 anti-tank roketi,

28 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalındaki aramada ateşlenmiş 4 AT-4 anti-tank roketi,

24 Eylül 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan Hisar Dağı bölgesindeki güvenlik güçlerine açılan ateş sonrası yapılan aramada ele geçirilen AT-4 anti-tank roketi,

7 Nisan 2019'da Şırnak'taki Bestler Dereler Gaşinor Tepe Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin yer aldığı sığınakta bulunan AT-4 anti-tank roketi,

26 Temmuz 2019'da Şırnak- Silopi çevre yolu üzerindeki güvenlik güçlerine yapılan saldırı sonrasında bölgedeki aramada ele geçirilen bir AT-4 anti-tank roketi,

19 Ağustos 2019'da Cizre ile Şırnak arasında seyir halinde olan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda biri kullanılmış, biri kullanılmamış iki AT-4 anti-tank roketi,

26 Ekim 2019'da Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan ve operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ele geçirilen 4 AT-4 anti-tank roketi,

24 Temmuz 2020'de Irak'ın kuzeyindeki Raş Deresindeki aramada ele geçirilen bir AT-4 anti-tank roketi,

19 Eylül 2020'de Hakkari'nin Oğul Köyü kırsalındaki operasyonda bulunan 3 AT-4 anti-tank roketi."

Silahların özellikleri şöyle:

"AT-4: İsveç yapımı tek atışlı tanksavar silahı. Geniş bir ürün ailesine sahip silah sistemi, dünyadaki en yaygın hafif tanksavar silahlarından biri. Tek kişi tarafından taşınıp kullanılan AT-4'ün etkili menzili 200-1000 metre. Piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla tasarlandı.

MILAN: Fransız ve Alman orduları için geliştirildi, halen çok sayıda ülkede kullanılmakta. Piyadeler tarafından ya da araçlara monte edilerek kullanılan bir tanksavar silahı. Statik veya hareketli, en ağır silahlı tankların yanı sıra tahkimatlar ve altyapılar gibi hedeflere karşı kullanılabiliyor. Kentsel ve açık arazilerde kullanıma uygun geliştirildi. Etkili menzili 3 bin metreye kadar çıkabiliyor.

TOW: ABD menşeli bir tanksavar füzesi. Zorlu ortam veya koşullarda karadaki zırhlı ve tekerlekli sistemlere karşı etkinlik gösterebiliyor."

Terör örgütü PKK, Türk güvenlik güçlerine bazı NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırdı
Terör örgütü PKK, Türk güvenlik güçlerine bazı NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırdı
Terör örgütü PKK, Türk güvenlik güçlerine bazı NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırdı
Terör örgütü PKK, Türk güvenlik güçlerine bazı NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırdı
Terör örgütü PKK, Türk güvenlik güçlerine bazı NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırdı

Alman, İsveç, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK, Türk güvenlik güçlerine bazı NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı 16:58 Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu 16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu 16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı 16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı 16:09 Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız çocuğundan dün akşamdan beri haber alınamıyor 15:41 Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız çocuğundan dün akşamdan beri haber alınamıyor
5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 15:33 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi 14:50 Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi

Son Dakika Haberleri
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
16:44 Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar
16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
16:17 CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor
16:08 Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı
15:38 Haluk Levent, "Durum ciddi" diyerek sel felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı
15:34 Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi
15:08 Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti         
16:56
Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak         
16:50
Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar         
16:44
CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor         
16:18
Eski İYİ Partili Belediye Başkanı, bir dönem birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü Eski İYİ Partili Belediye Başkanı, bir dönem birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü         
16:07
Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi         
15:35
Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı         
15:03
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık         
14:49
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor         
14:13
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler         
13:22
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 17:17:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü PKK, Türk güvenlik güçlerine bazı NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement