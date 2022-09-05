Terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü, göçmenlerin arasında yakalandı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü, göçmenlerin arasında yakalandı

05.09.2022 19:18
Terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü, göçmenlerin arasında yakalandı

Terör örgütü PKK üyeliği suçundan aranan firari hükümlü, Muğla'nın Datça ilçesinde göçmenlerin arasında sahte kimlikle yakalandı.

Terör örgütü PKK üyeliği suçundan aranan firari hükümlü, Muğla'nın Datça ilçesinde göçmenlerin arasında sahte kimlikle yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü mensuplarının yurt dışına kaçma girişimlerini önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile Datça Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Afganistan ve Suriye uyruklu bir grup düzensiz göçmen yakalandı.

Grup içinde Afganistan kimliği gösteren bir kişinin durumundan şüphelenen ekipler, yaptıkları kontrollerde şüphelinin "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. olduğunu belirledi.

E.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü, göçmenlerin arasında yakalandı - Son Dakika

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