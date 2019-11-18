Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı

6 saat önce

Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı, soruşturma kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı, soruşturma kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK üyesi olduğu öne sürülen B.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi İstanbul'da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Edirne'ye getirilen B.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Edirne, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya cevap verdi: Farklı makama oynamak hata
İBB Sözcüsü Murat Ongun: İmamoğlu'nun yeni makam aracı alacağı iddiası doğru değil İş adamından Beşiktaş eski yöneticisine darptan suç duyurusu: Locam bilgim dışında İmamoğlu'nun kullanımına sunulmuş İş adamından Beşiktaş eski yöneticisine suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:53:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]