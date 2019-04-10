Terör Örgütü PKK Üyesi Şüphelisi Askeri Yasak Bölgede Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de aralarında terör örgütü PKK üyesi şüphelisi kişinin de olduğu 3 kişi askeri yasak bölgede yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:10 Kaynak: AA
'de aralarında terör örgütü PKK
üyesi şüphelisi kişinin de olduğu 3 kişi askeri yasak bölgede yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Meriç
ilçesine bağlı Seren köyünde hudut askeri devriyesi sırasında yurt dışına yasa dışı yoldan kaçmaya çalışan 3 kişiyi tespit etti.
Yapılan incelemede, şüphelilerin İstanbul
6'ncı Sulh Ceza Mahkemesince "PKK/KCK Silahlı Terör örgütüne üye olmak" suçundan aranma kaydı bulunan M.İ (31), İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile yurt dışına çıkma yasağı olduğu ve "Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kasten Öldürme" suçlarından açık dava dosyasının ve Kırklareli
1. Ağır Ceza Mahkemesinde "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan davası süren İ.H (24) ile hakkında adli kontrol şartı kararı bulunan U.B (31) olduğu belirlendi.
Zanlılar gözaltına alındı.
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