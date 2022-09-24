Terör örgütü PKK'ya 62 ayrı noktada darbe! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'ya 62 ayrı noktada darbe! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

24.09.2022 16:06

Eren Abluka-34 narko terör operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalındaki 62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 narko terör operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vuruluyor.

62 AYRI NOKTADA ARAZİ ARAMA FAALİYETİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Eren Abluka-34 operasyonlarının 44'üncü gününde; Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 62 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Komando ve güvenlik korucu su timlerince arazi tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

PKK'nın finans kaynağına darbe! Lice'de 630 kilo esrar ele geçirildi

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Arama ve taramalarda 155 bin 950 kök kenevir, 168 bin kök skunk, 450 kilo toz esrar, 180 kilo kubar esrar, 4 bin metre sulama hortumu ile 3 su motoru ele geçirilerek, terör örgütünün finans sağlaması engellendi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının inanç ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.

PKK'nın finans kaynağına darbe! Lice'de 630 kilo esrar ele geçirildi
PKK'nın finans kaynağına darbe! Lice'de 630 kilo esrar ele geçirildi
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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'ya 62 ayrı noktada darbe! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya 62 ayrı noktada darbe! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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