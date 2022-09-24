Terör örgütü PKK'ya 62 ayrı noktada darbe! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 narko terör operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vuruluyor.

62 AYRI NOKTADA ARAZİ ARAMA FAALİYETİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Eren Abluka-34 operasyonlarının 44'üncü gününde; Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 62 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Komando ve güvenlik korucu su timlerince arazi tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Arama ve taramalarda 155 bin 950 kök kenevir, 168 bin kök skunk, 450 kilo toz esrar, 180 kilo kubar esrar, 4 bin metre sulama hortumu ile 3 su motoru ele geçirilerek, terör örgütünün finans sağlaması engellendi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının inanç ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.