Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK'ya ait 13 hedef vuruldu
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Terör örgütü PKK'ya ait 13 hedef vuruldu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatlarıyla teröristlere ait kullanılan 13 hedefin vurulduğunu duyurdu.

Terör örgütü PKK'ya ait 13 hedef vuruldu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatlarıyla teröristlere ait kullanılan 13 hedefin vurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef vurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:45 Kaynak: İHA
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