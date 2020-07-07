- Terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

- Terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, ele geçirilenlere ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.

Ele geçilenlere ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle; 2 adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 1 adet Doçka silahı, 1 adet 120 mm havan, 1 adet 82 mm havan, 8 adet 120 mm havan mühimmatı, 36 adet 82 mm havan mühimmatı, 5 adet 60 mm havan mühimmatı, 11 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 10 adet RPG-7 sevk fişeği, 34 adet el bombası, 2 bin adet uçaksavar mühimmatı, 440 adet biksi otomatik tüfek mühimmatı, 240 adet AK-47 P. Tf. mühimmatı, 1 adet antipersonel mayın, 3 adet 82 mm havan mühimmatı ile tuzaklanmış EYP düzeneği, 40 adet el bombası fünyesi, 5 adet uzaktan kumanda düzeneği, 1 adet akü, 300 m elektrik kablosu ve 3 adet termal şemsiye ele geçirildiği bildirildi.