Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor
Son Dakika Güncel Haber

Terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor

54 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor.

Terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtalarıyla etkili şekilde imha edildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kod adını FETÖ lideri Gülen'in koyduğu kritik isim, MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalandı
Binali Yıldırım: Terör olaylarında kontrol devletin elinde Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor Sezai Temelli'den "erken seçim" açıklaması: Kayyımlar buna işaret

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:18:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]