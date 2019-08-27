Terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor - KUZEY

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtalarıyla etkili şekilde imha edildi.

Irak 'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK 'ya ait hedefler vuruluyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kod adını FETÖ lideri Gülen'in koyduğu kritik isim, MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalandı

Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor

Sezai Temelli, Gül ve Davutoğlu'nun kayyum tepkisiyle ilgili ilk kez konuştu: Kıymetli