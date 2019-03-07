Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü PKK'ya Bahar Operasyonu

Terör Örgütü PKK'ya Bahar Operasyonu

2 saat önce

Hakkari'de güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'ya yönelik bahar operasyonu başlatıldı.

Terör Örgütü PKK'ya Bahar Operasyonu, System.String[]
Hakkari'de güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'ya yönelik bahar operasyonu başlatıldı.

Barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütüne yönelik yurt içi ve yurt dışında operasyonlar aralıksız devam ediyor.


Başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran güvenlik güçleri, gece gündüz demeden teröristlerin peşini bırakmıyor.


Güvenlik güçleri, yurt içindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarına iklim şartlarını gözetmeksizin devam ediyor.

Hakkari'de jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla Kavaklı bölgesinde teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı.

"Çakallara dar edin buraları"

Operasyonu koordine eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da güvenlik güçleriyle araziye çıktı.

Dağlık alanda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine telsizden seslenen Dilberoğlu, "Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Çakallara dar edin buraları." dedi.


Teröristlerin saklanabileceği mağaraları tek tek arayan güvenlik güçleri, yer yer meskun mahal operasyonları da düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:32 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası Ahmet Kural Hakkındaki İddialarla İlgili İlk Kez Konuştu: İftiraya Uğradığımı Kanıtlayacağım

Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Belediyeler 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:46:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü PKK'ya Bahar Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]