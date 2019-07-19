Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne derbe
Son Dakika Güncel Haber

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne derbe

35 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne derbe, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Diyarbakır, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli Valiliği destek amaçlı yardım kampanyası başlattı IKBY bayrağı açtığı için PKK sempatizanı sanılan turist, linç edildi Devlet, muhtaç asker ailelerine 2 ayda bir 550 lira destek veriyor Türk diplomatın şehit edildiği saldırının faili, HDP'li vekilin ağabeyi çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:11:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne derbe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]