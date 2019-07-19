Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne derbe
35 dakika önce
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:35 Kaynak: İHA
, Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinde 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Tunceli Valiliği destek amaçlı yardım kampanyası başlattı IKBY bayrağı açtığı için PKK sempatizanı sanılan turist, linç edildi Devlet, muhtaç asker ailelerine 2 ayda bir 550 lira destek veriyor Türk diplomatın şehit edildiği saldırının faili, HDP'li vekilin ağabeyi çıktı