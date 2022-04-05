Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı

05.04.2022 09:30

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan öğretmen, Hakkari'de görev yaptığı okulda öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan öğretmen, Hakkari'de görev yaptığı okulda öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'de bir okulda öğretmenlik yapan ve öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya çok sayıda eleman kazandırdığı belirlenen M.B.D'nin (46) Üsküdar'da bir adreste olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Hakkında gizli tanık beyanı bulunan ve örgütsel dokümanlarda adı geçen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı

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İstanbul, Hakkari, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı - Son Dakika


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