Terör örgütü PKK'ya 'Kıran Operasyonu' başlatıldı
1 saat önce
Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.
Hakkari
, Şırnak
ve Van
'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:49
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