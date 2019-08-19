Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK'ya 'Kıran Operasyonu' başlatıldı
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Terör örgütü PKK'ya 'Kıran Operasyonu' başlatıldı

1 saat önce

Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran Operasyonu' başlatıldı, System.String[]
Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.
Hakkari, Şırnak, Van, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:49 
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