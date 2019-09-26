Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK'ya kıran operasyonu darbesi
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Terör örgütü PKK'ya kıran operasyonu darbesi

24 dakika önce

Kars, Ağrı ve Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı.

Terör örgütü PKK'ya kıran operasyonu darbesi, System.String[]

Kars, Ağrı ve Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı.


Kıran-4 operasyonu 25 Eylül 2019 tarihinde başladı. Çemçe-Madur Bölgesi merkez olmak üzere Kars, Ağrı, Iğdır ara hattında başlayan operasyonlar sürüyor. Operasyon kapsamında, 1 adet EYP ele geçirildi.


Kıran- operasyonunda Jandarma, PÖH ve Güvenlik Korucularından müteşekkil bin 125 personel, 75 operasyonel tim görev alıyor.


17 Ağustos 2019 tarihinde başlanılan Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 48 terörist etkisiz hale getirilerek, 58 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. - ERZURUM

Iğdır, Ağrı, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:43 Kaynak: İHA
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