Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü PKK'ya Para Karşılığı Eleman Temin Etmişler

Terör Örgütü PKK'ya Para Karşılığı Eleman Temin Etmişler

1 saat önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya para karşılığı eleman temin ettikleri gerekçesiyle yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya para karşılığı eleman temin ettikleri gerekçesiyle yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, aralarında 18 yaşından küçük çocukların da olduğu kişileri para karşılığında PKK/KCK terör örgütüne götürerek eleman temininde bulunan, terör örgütüne katılım yapan şahısların kimlik bilgilerini kayıt altına alan ve sahte plakalı araç temin ederek terör örgütünün yurt dışı kamplarına sevkini sağladığı tespit edilen M.A.Ö, M.Ç. ve R.E'nin Lice, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandığı bildirildi.

M.Ç. ve R.E'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı belirtilen açıklamada, M.A.Ö'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetlerine yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.?" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:15 Kaynak: AA

Diyarbakır, PKK, Güncel
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