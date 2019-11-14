Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK'ya tıbbi cihaz gönderdiği iddia edilen firmaya idari soruşturma
Son Dakika Sağlık Terör örgütü PKK'ya tıbbi cihaz gönderdiği iddia edilen firmaya idari soruşturma

Terör örgütü PKK'ya tıbbi cihaz gönderdiği iddia edilen firmaya idari soruşturma

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir firmanın, terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderdiği iddiasına yönelik Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Titck) tarafından 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'ya tıbbi cihaz gönderdiği iddia edilen firmaya idari soruşturma, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir firmanın, terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderdiği iddiasına yönelik Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Titck) tarafından 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, Ankara'nın İskitler semtindeki bir firmanın, PYD/ YPG terör örgütüne tıbbi cihaz gönderdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, "Cihazlarla ilgili Titck kurumumuz var. Titck kurumu bu iddialarla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Bize gelen herhangi bir durum yok. İdari bir soruşturma başlatıldı. Bununla ilgili bulgularımızı güvenlik birimlerimize veriyor olacağız. Daha fazla bilgi vermem, soruşturmanın selameti açısından doğru olmaz." diye konuştu.

Ankara, PKK, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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