Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

06.07.2022 18:40
Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

çişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK operasyonunda, 2'si turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

çişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK operasyonunda, 2'si turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç Güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonu'nda, Çatak ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile sağlanan temas neticesinde, JÖH ve Komando birliklerince 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU"

Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van Çatak ilçesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Argeş kod adlı Osman Yıldırımçakar adındaki terörist olduğu, diğer teröristin de Van ili Gürpınar ilçesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride aranan, Jiyan Eruh Miran kod adlı Şehmiran Karahan adındaki terörist olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe - Son Dakika

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