Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde "Kıran-2 Ortak Operasyonu"
1 saat önce
Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:03 Kaynak: AA
, Şırnak
ve Batman
'da terör örgütü PKK
'ya yönelik "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.
Güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımıyla Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında başlatılan "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nu Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş
, Mardin'in Midyat
ilçesinden yönetiyor. Diyarbakır
Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin'de operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor.
Operasyon, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek amacıyla düzenleniyor.
Operasyon kapsamında 3 ilde jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 117 operasyonel tim görev alıyor.
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