Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında 179 timin katılımı ile Kıran-5...
Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında 179 timin katılımı ile Kıran-5...

Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında 179 timin katılımı ile Kıran-5...

6 saat önce

Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında 179 timin katılımı ile Kıran-5 operasyonu başlatıldı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında 179 timin katılımı ile Kıran-5..., System.String[]

Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında 179 timin katılımı ile Kıran-5 operasyonu başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bingöl, Muş, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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