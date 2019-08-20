Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu (1)
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Helikopter ile Kıran Operasyonu'nun yapıldığı üs bölgesine gidilmesi Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın operasyonun yapıldığı bölgede helikopterden incelemesi Vali Pehlivan'ın operasyon bölgesinin yapıldığı üs bölgesine gelmesi Üs bölgesindeki güvenlik güçlerinden detaylar Terör örgütü...
Helikopter Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:47 Kaynak: AA
ile Kıran Operasyonu'nun yapıldığı üs bölgesine gidilmesi Şırnak
Valisi Ali Hamza Pehlivan
'ın operasyonun yapıldığı bölgede helikopterden incelemesi
Vali Pehlivan'ın operasyon bölgesinin yapıldığı üs bölgesine gelmesi
Üs bölgesindeki güvenlik güçlerinden detaylar Terör örgütü PKK
'ya yönelik Kıran Operasyonu
ŞIRNAK - Hakkari
, Şırnak ve Van
il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.
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