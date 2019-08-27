Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu
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Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu

1 saat önce

Terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Kıran Operasyonu kapsamında, Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu, System.String[]

Terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Kıran Operasyonu kapsamında, Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, operasyon kapsamında Başkale ve Gürpınar ilçeleri kırsalında operasyon başlatıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, 20 Ağustos'ta Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi kırsalında tespit edilen basma düzenekli el yapımı patlayıcının, yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"22 Ağustos'ta, Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsal alanında 3 mağara tespit edilmiştir. Mağaralarda birer kilogramlık iki C4 plastik patlayıcı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 roketatar başlığı, 150 piyade tüfeği fişeği, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 8'li pil düzeneği, 5 ateşleme fünyesi, adaptör,10 metre elektrik kablosu, jelikan, 1 kilogram tuz, 1 kilogram şeker, kg. şeker, met, battaniye, çaydanlık, 6 yemek kaşığı ele geçirilmiştir. 25 Ağustos'ta, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında menfez altına yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Gürpınar, Başkale, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:20 Kaynak: AA
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