Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu (3)

Terör örgütü PKK'ya yönelik üç ilde başlatılan Kıran Operasyonu kapsamında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin 3 bin 400 rakımlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik üç ilde başlatılan Kıran Operasyonu kapsamında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin 3 bin 400 rakımlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato- Marinos Dağı Acar üs bölgesindeki 3 bin 400 rakımlı Şırnak-Hakkari ve Van birliklerinin katıldığı müşterek operasyonuyla teröristlerden temizleniyor.

Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.

Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyon bölgesinde birlikleri denetleyen Orgeneral Çetin, arazideki birliklerin faaliyetlerini yerinde görmek için Hakkari Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nın yanında bulunduklarını söyledi.

Jandarma Genel Komutanı Çetin ise 3 ilin güvenlik güçlerinin yer aldığı operasyonun 4.gününde 129 tim 14 taburun katıldığı 'Kıran Operasyonu'nun sürdüğünü kaydetti.

"Ülkemizin birliği bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru için güvenlik kuvvetlerimiz ülkemizin her karış toprağında ihtiyaç duyulan her yerde, başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terörist unsurlarla, suç ve suç unsurları ile operasyonlar devam etmektedir" diyen Çetin devamında şöyle dedi:

"Dün Hakkari Kavaklı köyü kırsalında dün bulmuş olduğumuz silah deposunun ötesinde bugünde Şırnak sektöründe Beytüşşebap Altın dağlar Mavarüs tepe Acar üs bölgesinde operasyonu yerinde incelemek üzere valilerimizle ve operasyon kuvveti komutanlarımızla buraya geldik. Burada operasyonun planladığın şekilde arkadaşlarımız başarıyla devam ediyorlar. Kahraman jandarmamız, kahraman polislerimiz, kahraman korucularımız, sayın valilerin emirleri doğrultusunda operasyonlarına devam etmektedir. Biz güvenlik kuvvetleri olarak sayın cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sayın içişleri bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda ülkemizin her köşesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, ülkemizde halkımızın vatandaşımızın huzuru tamamen tesis edilinceye kadar son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlerin inlerine giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Bundan sonrada operasyonlarımız kesintisiz operasyon mantığı ile teröristlerin var olabileceği her yerde devam edecektir.yüce milletimizin desteği ve hayır duasıyla, bölge halkımızın desteği ile güvenlik kuvvetlerimiz mücadeleye kahramanca devam edecektir"

Kavaklı dağı kırsalında güvenlik güçlerince teröristlere ait yaşam malzemesi bulunduğunu belirten Çetin, bulunulan bölgenin Türkiye'nin en yüksek üs noktası olduğunu vurguladı.

Çetin,"Buradan daha yüksek herhangi bir yerde güvenlik kuvvetimiz yok .Türkiye Cumhuriyetinin bugün 3 bin400 metrede üs bölgesi teşkil edip,kahraman jandarmamız, polis özel harekatlarımız, komandolarımız güvenlik korucularımızla 24 saat, 12 ay bu tepede eksi 30 derecede görev yapıyoruz.Bunu dünyada en fazla 6-7 ülke başarabilir. Ama dünyada bu sarp vahşi arazide kalabilecek bir ülke varsa o da Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin vatanın birliği ve bayrağı için 12 ay 365 gün ve 24 saat görev yaptığını vurgulayan Çetin, "Burada valiliğimiz, jandarma, emniyetimiz, 82 milyon vatandaşımızın desteği ve duası ile bayrağımızın ülkemizin her karış toprağında bütün şer odaklarına karşı, bütün bölücü yıkıcı unsurlara karşı, her türlü terörist unsurlara karşı ülkemizin güvenliği vatandaşımızın huzurunu sağlayacağız bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak,Van ve Hakkari'de konuşlu birliklerce 17 Ağustos'ta başlatılan müşterek 'Kıran Operasyonu'nun yürütüldüğü 3 bin 400 rakımlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs bölgesine gitti.

Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan Vali Aktaş ve Akbıyık'a operasyonla ilgili bilgi verdi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerince başlatılan müşterek operasyonun başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

'Kıran Operasyonu' hakkında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler almak için geldiklerini dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Operasyona katılan tüm birliklerimize üstün başarılar diliyorum. Birlik, beraberliğimizin ve iç güvenliğimizin daim olması için canla başla mücadele ediyorlar. Bizlerde elbette ki hem görevimiz gereği hem de bu ülkenin bir vatandaşı olarak fiilen yanında olmak istedik.Her türlü desteği de valilikler olarak kendilerine sağlıyoruz. Bu operasyon Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın himayesi ve direktifleriyle yürütülüyor. Buradaki incelemelerimizi yaptık. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Operasyona katılan tüm birliklerimize başarılar diliyorum"

-Operasyona 129 tim 14 tabur katıldı

Hakkari Valisi Akbıyık da bölgenin en hassas noktasında yer aldıklarını belirterek, müşterek operasyona katılan tüm birliklere başarılar diledi.

Jandarma Genel Komutanı Çetin ise 3 ilin güvenlik güçlerinin yer aldığı operasyonun 4.gününde 129 tim 14 taburun katıldığı 'Kıran Operasyonu'nun sürdüğünü kaydetti.

"Ülkemizin birliği bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru için güvenlik kuvvetlerimiz ülkemizin her karış toprağında ihtiyaç duyulan her yerde, başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terörist unsurlarla, suç ve suç unsurları ile operasyonlar devam etmektedir" diyen Çetin devamında şöyle dedi:

"Dün Hakkari Kavaklı köyü kırsalında dün bulmuş olduğumuz silah deposunun ötesinde bugünde Şırnak sektöründe Beytüşşebap Altın dağlar Mavarüs tepe Acar üs bölgesinde operasyonu yerinde incelemek üzere valilerimizle ve operasyon kuvveti komutanlarımızla buraya geldik. Burada operasyonun planladığın şekilde arkadaşlarımız başarıyla devam ediyorlar. Kahraman jandarmamız, kahraman polislerimiz, kahraman korucularımız, sayın valilerin emirleri doğrultusunda operasyonlarına devam etmektedir. Biz güvenlik kuvvetleri olarak sayın cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sayın içişleri bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda ülkemizin her köşesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, ülkemizde halkımızın vatandaşımızın huzuru tamamen tesis edilinceye kadar son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlerin inlerine giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Bundan sonrada operasyonlarımız kesintisiz operasyon mantığı ile teröristlerin var olabileceği her yerde devam edecektir.yüce milletimizin desteği ve hayır duasıyla, bölge halkımızın desteği ile güvenlik kuvvetlerimiz mücadeleye kahramanca devam edecektir"

Kavaklı dağı kırsalında güvenlik güçlerince teröristlere ait yaşam malzemesi bulunduğunu belirten Çetin, bulunulan bölgenin Türkiye'nin en yüksek üs noktası olduğunu vurguladı.

Çetin,"Buradan daha yüksek herhangi bir yerde güvenlik kuvvetimiz yok .Türkiye Cumhuriyetinin bugün 3 bin400 metrede üs bölgesi teşkil edip,kahraman jandarmamız, polis özel harekatlarımız, komandolarımız güvenlik korucularımızla 24 saat, 12 ay bu tepede eksi 30 derecede görev yapıyoruz.Bunu dünyada en fazla 6-7 ülke başarabilir. Ama dünyada bu sarp vahşi arazide kalabilecek bir ülke varsa o da Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin vatanın birliği ve bayrağı için 12 ay 365 gün ve 24 saat görev yaptığını vurgulayan Çetin, "Burada valiliğimiz, jandarma, emniyetimiz, 82 milyon vatandaşımızın desteği ve duası ile bayrağımızın ülkemizin her karış toprağında bütün şer odaklarına karşı, bütün bölücü yıkıcı unsurlara karşı, her türlü terörist unsurlara karşı ülkemizin güvenliği vatandaşımızın huzurunu sağlayacağız bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

Orgeneral Çetin, Vali Pehlivan ve Akbıyık telefonla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Kıran Operasyonu" ile ilgili bilgi verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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