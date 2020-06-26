Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 44 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 44 şüpheli yakalandı

Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK operasyonunda, görevden alınan eski HDP'li belediye başkanlarının da aralarında yer aldığı 64 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK operasyonunda, görevden alınan eski HDP'li belediye başkanlarının da aralarında yer aldığı 64 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Alınan bilgiye göre, 9 Ekim 2018'de terör örgütü PKK/KCK adına yurt içinde faaliyet yürüten örgüt yanlısı oluşumların koordinesini sağlamak, örgüt kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü eylemi organize etmek için kurulan sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/ Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanmasına yönelik Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasındaki aramada bulunan fiziki ve dijital dokümanlarda inceleme yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu örgütsel dokümanlarda adı geçen ve DTK'da eylem ve faaliyetlerde bulundukları belirlenen, aralarında İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Operasyonda 44 kişi yakalandı

Soruşturma kapsamında Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, aralarında Diyarbakır Silvan Belediyesi eski Başkanı Naşide Toprak ve HDP Diyarbakır Kocaköy ilçe Başkanı Mehmet Cahit Ay'ın bulunduğu toplam 44 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyon kapsamında gözaltına alma işlemleri devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:13 Kaynak: AA

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