Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetleri ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilerin yakalanması için 55 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı

Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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