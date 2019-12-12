Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmat (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmat (1) - Son Dakika

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmat (1)

6 saat önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmat (1)

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi
HDP il binası önünde oturma eylemi yapan kadının oğlu, PKK'dan nasıl kaçtığını anlattı Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
19:31 15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp - Son Dakika
19:30 Basel-Trabzonspor maçı biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika
19:29 Gerede Çayı'ndaki kirliliğe 361 bin lira ceza - Son Dakika
19:28 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Son Dakika
19:27 İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:34:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmat (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]