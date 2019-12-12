Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmat (1) - Son Dakika

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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmat (1)
6 saat önce
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:39 Kaynak: AA
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.
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