Son dakika haber: STRAZBURG - Terör örgütü PKK yandaşları Avrupa Konseyi önünde gösteri düzenledi

Terör örgütü PKK yandaşlarının Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binası önündeki eylemine şahit olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, durumun hukuka ve Konseyin var oluş amacına aykırı olduğunu söyledi.

PKK yandaşları Strazburg'daki Avrupa Konseyi binası önünde "Öcalan'a özgürlük" temalı pankartlar açarak gösteri yaptı.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Konseye bir haftalık çalışma toplantıları için gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, olaya tanıklık ettiğini AA muhabirine şu sözlerle anlattı:

"18 kişilik Türk heyeti olarak buradayız. 46 ülkenin parlamenterleri 1 hafta boyunca Konseyde görev yapacak. Burası (Konsey binasının önü) çok fazla trafiğin, sirkülasyonun olduğu bir yer."

Yaşar, "Avrupa Konseyinin varlık nedeni hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması. Dolayısıyla kendi varlık nedenine aykırı davranıyor. Terörist övmek bir suçtur. Bunun ifade özgürlüğü ile açıklanması mümkün değil. Bana göre, hukuka aykırı bir durum söz konusu. Buna göz yumuluyorsa, bu da yanlış." ifadelerini kullandı.

Durumun "hem Konsey, hem insan hakları hem de terörle mücadele açısından kaygı verici" olduğunu vurgulayan Yaşar, "Çarşamba günü Türkiye ile ilgili rapor görüşülecek. Her konuda Türkiye'ye akıl veriyorlar ama ciddi bir çifte standart ve ikiyüzlülük söz konusu." değerlendirmesini yaptı.

PKK yandaşları, zaman zaman Avrupa Konseyi binası önünde gösteriler düzenliyor.