Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı - Son Dakika

MSB: " Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/ YPG , Afrin şehir merkezine attığı 5 adet Grad füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı."

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Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti