Terör örgütü PKK/YPG, Azez'e füzelerle saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/YPG, Azez'e füzelerle saldırdı - Son Dakika

Terör örgütü PKK/YPG, Azez'e füzelerle saldırdı

6 saat önce

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Halep kentine bağlı Azez ilçesinde sivillerin yaşadığı bölgelere füzelerle saldırdı.

Terör örgütü PKK/YPG, Azez'e füzelerle saldırdı, System.String[]

Terör örgütü PKK/ YPG, Suriye'de Halep kentine bağlı Azez ilçesinde sivillerin yaşadığı bölgelere füzelerle saldırdı.

Yaralıların da bulunduğu saldırıda birçok evin ve bazı araçların hasar gördüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan otomobil

Bölgedekilerin söndürme çabaları

Detaylar


Azez, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:26 Kaynak: DHA
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