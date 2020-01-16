Son Dakika › Güncel › Terör örgütü PKK/YPG, Azez'e füzelerle saldırdı - Son Dakika
Terör örgütü PKK/YPG, Azez'e füzelerle saldırdı
6 saat önce
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Halep kentine bağlı Azez ilçesinde sivillerin yaşadığı bölgelere füzelerle saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:26 Kaynak: DHA
Terör örgütü PKK/ YPG, Suriye'de Halep kentine bağlı Azez ilçesinde sivillerin yaşadığı bölgelere füzelerle saldırdı.
Yaralıların da bulunduğu saldırıda birçok evin ve bazı araçların hasar gördüğü belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------
Yanan otomobil
Bölgedekilerin söndürme çabaları
Detaylar
Son Dakika Ruhani: Trump geri adım attı Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş