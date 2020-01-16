Terör örgütü PKK/YPG, Azez'e füzelerle saldırdı - Son Dakika

Terör örgütü PKK/ YPG, Suriye'de Halep kentine bağlı Azez ilçesinde sivillerin yaşadığı bölgelere füzelerle saldırdı.

Yaralıların da bulunduğu saldırıda birçok evin ve bazı araçların hasar gördüğü belirtildi.

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Yanan otomobil

Bölgedekilerin söndürme çabaları

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