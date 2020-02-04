Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'de okul ve camiye saldırı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'de okul ve camiye saldırı: 1 ölü, 7 yaralı
6 saat önce
MSB: "PKK/YPG terör örgütü, Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 Grad füzesi attı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:45 Kaynak: İHA
MSB: "PKK/ YPG terör örgütü, Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı."
(İHA)
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