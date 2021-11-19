Terör örgütü PKK/ YPG Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Halep'in iline bağlı Afrin ilçesindeki yerleşim bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen topçu saldırısında top mermisinin bir binaya isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 2'si çocuk 1'i kadın toplam 10 sivil ise yaralandı. Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

6 FÜZE ATIŞI YAPILDI

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saldırının saat 18.00 sıralarında gerçekleştirildiği ifade edilerek, "YPG/PKK terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 füze atışı gerçekleşmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın öldüğü, 10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenmiştir. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." denildi.