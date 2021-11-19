Üye Girişi
Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı

19.11.2021 19:37

Suriye'nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Suriye'nin Afrin kentine terör örgütü PKK/ YPG tarafından düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Halep'in iline bağlı Afrin ilçesindeki yerleşim bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen topçu saldırısında top mermisinin bir binaya isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 2'si çocuk 1'i kadın toplam 15 sivil ise yaralandı. Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

(Abu Mücahit EL Halebi-Muhammed Rabah/İHA)

Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı
Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı
Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı
Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı

Suriye, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gördüğüne inanamayınca yetkilileri aradı! Eski futbolcunun şansının döndüğü an beğeni rekoru kırıyor 20:08 Gördüğüne inanamayınca yetkilileri aradı! Eski futbolcunun şansının döndüğü an beğeni rekoru kırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 19 Kasım Cuma günü vaka sayıları 20:01 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 19 Kasım Cuma günü vaka sayıları Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor 18:16 Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor
Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı 16:14 Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz 15:47 İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi 15:36 Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın

Son Dakika Haberleri
20:15 İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın sözleri kafa karıştırdı: Resmi Gazete'ye bakın, ekonomide olağanüstü bir şey olabilir
20:06 Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e hain topçu saldırısı: Sivillerden 3 ölü, 10 yaralı
20:02 Maskesiz sipariş veremeyince sinirlenip video çekti, ancak beklediği tepkiyi alamadı
20:00 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 19 Kasım Cuma günü vaka sayıları
19:47 Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 218 kişi vefat etti, 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi
19:24 Fenerbahçe'de büyük derbi öncesi panik! Berke Özer idmana katılamadı
19:19 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve akrabaların ifadeleri alınıyor
18:59 FIFA sıralaması değişti! Kasım ayında A Milli Takım iki basamak birden yukarı çıktı
18:44 Boşanma aşamasındaki eşinin evini silahla bastı, ekipler kadın ve 2 çocuğu kurtardı
18:33 Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın sözleri kafa karıştırdı: Resmi Gazete'ye bakın, ekonomide olağanüstü bir şey olabilir İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın sözleri kafa karıştırdı: Resmi Gazete'ye bakın, ekonomide olağanüstü bir şey olabilir         
20:15
Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e hain topçu saldırısı: Sivillerden 3 ölü, 10 yaralı Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e hain topçu saldırısı: Sivillerden 3 ölü, 10 yaralı         
20:06
Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü         
19:00
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!         
16:39
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi         
15:42
Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!         
15:18
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 20:27:33. #1.11#
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement